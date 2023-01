Zwischen Zeitenwende und Doppelwumms „Die Menschen verharren im permanenten Wartezustand, der das Land lähmt“

Scholz muss seinem Zeitenwende-Ausruf jetzt also den Aufbruch folgen lassen?

Ja, um das Land aus dem Zwischenzustand rauszuholen und in den Aufbruch nach der Zeitenwende mitzunehmen, sollte Scholz eine visionären Masterplan haben und vor allem erklären: Was sind die wichtigsten Projekte? Was sind die Schritte dahin? Was ist das Ziel? Aber einen solchen Masterplan gibt es leider nicht, stattdessen recyceln wir Aufbruchsstimmung, bedienen uns an den 60er, 70er, 80er oder 200er Jahre, wo wir in der Vergangenheit persönlich Aufbruch erlebt haben – aus einem solch behelfsmäßigen Surrogat kann kein echter Aufbruch entstehen.