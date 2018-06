Der Grund dafür, so erklärt es Boeselager: Klare Zuständigkeiten, mit Posten-Geschacher habe das nichts zu tun. Noch sind die Mitglieder ohnehin alle ehrenamtlich aktiv: Ein junger Mann aus der Gruppe mit dunkeln Haaren und Dreitagebart arbeitet als Grafikdesigner. Nach Feierabend hübscht er die Flyer von „Volt“ auf. Er zieht aus seiner Handyhülle einen auf dem in riesigen Lettern zu lesen ist: Europe needs you. Der Grafiker sagt: „Die Welt, in der wir leben, steht auf wackeligen Füßen — und die Populisten wollen uns die Beine mit voller Wucht wegtreten.“ Er werde noch etliche Feierabende mit der Arbeit für „Volt“ verbringen: „Mir ist es das wert, denn auch wenn es platt klingt: Wir dürfen nicht rechten Spinnern überlassen, in was für einem Land wir leben wollen. Dafür arbeite ich gerne mal unbezahlt bis in die Nacht.“