Zwölf-Sterne-Bewegung: Jugendpartei „Volt“ will Europa umkrempeln

Die Partei wirkt tatsächlich wie ein Gegenpol zu vielen Bewegungen auf dem Kontinent. Denn die Idee der Europäischen Union ist ins Wanken geraten, rechte Bewegungen sind international auf dem Vormarsch: In Italien sitzen Populisten der Fünf-Sterne-Bewegung in der Regierung, der Front National hätte bei den vergangenen Wahlen in Frankreich fast die nächste Präsidentin gestellt und in Deutschland liegt die AfD in Umfragen teilweise nur noch wenige Prozentpunkte hinter der SPD.