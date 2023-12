DIHK-Innovationsreport: Es war einmal das Land der Erfinder und Tüftler

Man könnte meinen, der Standort Deutschland hätte gerade schon genug zu schleppen. Energiekostenkrise, Inflation, dann die zähe Rezession in diesem Jahr – es reicht eigentlich an Gewichten. Nun aber sieht es so aus, als ginge es einfach so deprimierend weiter. Die jüngste Unsicherheit in Folge des Karlsruher Haushaltsurteils könnte gleich noch den erhofften bescheidenen Aufschwung des kommenden Jahres mitkassieren.