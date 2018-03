Einbruch beim Kölner Golghändler: Einbrecher sprengen Tresor und flüchten in Limousine

DüsseldorfIm Tresorraum eines Goldhandels in der Kölner Gereonstraße kam es am frühen Montagmorgen zu einem ungewöhnlichen Einbruch. So hätten Unbekannte einen Geldschrank aufgesprengt, meldet die Kölner Polizei. Daraufhin brach in den Räumen des betroffenen Gebäudes ein Feuer aus.