1,8-Milliarden-Euro-Strafe Der Streit mit Spotify kostet Apple Milliarden

Zwei Wochen ist es her, da sorgte eine Vorabmeldung der „Financial Times“ in der Techszene für Aufsehen. Die EU-Kommission werde Apple in Kürze wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens mit einer Millionenstrafe in voraussichtlich dreistelliger Höhe belegen. Seit heute ist klar: Die Strafe kommt tatsächlich, doch bei der Höhe lag die Prognose daneben. Und das - zumindest aus Apples Sicht - geradezu dramatisch.