"16+1"-Treffen: Wie China Kohleprojekte am Balkan befeuert

Wer katastrophale Luftverschmutzung in China vermutet, wird von den Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) überrascht sein. So übertreffen manche Städte in Südosteuropa die Feinstaub-Werte chinesischer Metropolen. Laut den WHO-Zahlen ist die mazedonische Stadt Tetovo der Ort mit der schlechtesten Luft in ganz Europa. Ähnlich miserabel ist die Luft in den Industriezentren von Tuzla und Zenica in Bosnien-Herzegowina.