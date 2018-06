Dass die EZB mal buchstäblich so im Feuer stehen würde, hat bei ihrer Gründung vor auf den Tag genau 20 Jahren wohl keiner geahnt. Am Anfang, so beschreiben es viele damalige Mitarbeiter, habe sich die Arbeit bei der EZB wie bei einem Start-up angefühlt. Eine „Pionierphase“ sei das gewesen, sagt ein ehemaliger Notenbanker. Quasi am grünen Tisch habe man überlegt, wie die EZB Geldpolitik betreiben solle. Nur 300 Mitarbeiter beschäftigte die EZB damals, ihr reichten ein paar Etagen im Frankfurter Eurotower in der Innenstadt.