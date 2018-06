Auch die Chefin der Bankenaufsicht, Danièle Nouy, soll deutlich präsenter sein, öfter Zeitung lesend in der Kantine gesichtet werden. Draghi dagegen fährt gerne direkt mit dem Fahrstuhl aus der Tiefgarage in sein Büro in der 40. Etage des EZB-Turms. Allein schon die zusätzlichen Sicherheitsschleusen, die auf dem Weg in die Direktorenbüros in den oberen Etagen passiert werden müssen, schotten den EZB-Chef ab. Trichet dagegen veranstaltete in seinem Büro sogar monatliche Konjunkturgespräche. „Er hat die Leute weitergebildet“, erzählt ein Weggefährte. Auch Ratsentscheidungen bereitete er kollektiv mit dem gesamten Direktorium vor. Draghi dagegen zitiert seine Direktoriumskollegen lieber einzeln zu sich, als „Beichte“ werden diese Stelldicheins im Büro des gläubigen Italieners in der EZB bezeichnet.