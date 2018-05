EU-Kommission will verbindliche CO2-Limits für Lkw

Brüssel nimmt den Ausstoß klimaschädlicher Abgase von Lastwagen ins Visier. Am Mittwoch will die EU-Kommission Emissionslimits für Lkw beschließen, die am Donnerstag bekannt gegeben werden sollen. Nach Informationen aus der EU-Kommission sollen die Kohlendioxid-Emissionen von Lkw bis 2025 um 15 Prozent sinken. Ausgangsjahr wird 2019 sein. Bis 2030 visiert die EU-Kommission eine Senkung des CO2-Ausstoßes von 30 Prozent an. Dieses Ziel ist allerdings nicht in Stein gemeißelt, da die Ausgangsdaten noch nicht vorliegen. Über das Ziel für 2030 soll erst im Jahr 2022 entschieden werden, wenn die Wirkung der Regeln überprüft werden kann.