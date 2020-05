500 Milliarden Euro schwere Corona-Hilfen Wer am meisten für das neue Milliardenpaket zahlen muss

„Der Recovery Fund wird letztlich die dramatischen Finanzprobleme Italiens und Griechenlands nicht lösen können“, sagt Friedrich Heinemann, Studienautor und Forschungsbereichsleiter am ZEW. „Ökonomisch ist es richtig, dass jetzt auch Gelder von Osteuropa nach Südeuropa fließen, weil die Rezession im Süden besonders tief ist. Politisch wird das allerdings für erheblichen Widerstand sorgen.“



Widerstand auch deshalb, weil den Nettoempfängern naturgemäß Nettozahler gegenüberstehen, und die kommen vor allem aus dem Norden Europas. So würde Deutschland in dieser Rechnung 23,5 Milliarden Euro in den sogenannten Recovery Fund einzahlen.