Ab 2020 Frankreich führt Ökosteuer auf Flugtickets ein

09. Juli 2019 , aktualisiert 09. Juli 2019, 14:51 Uhr

Ein Zeichen am Himmel: Frankreich führt eine Ökosteuer auf Flugtickets ein.

Ab 2020 wird Fliegen in Frankreich teurer: Die französische Verkehrsministerin Élisabeth Borne kündigte am Dienstag die Einführung einer Umweltsteuer auf Flugtickets an. Die Ökosteuer soll bis zu 18 Euro betragen.