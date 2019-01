Abgelehnter Brexit-Vertrag 6 Szenarien, wie es jetzt weitergehen kann

All das Für und Wider, all die Warnungen vor Chaos und Absturz, all die Appelle an die Vernunft – es hat nichts genützt. Das Brexit-Abkommen ist am Dienstagabend im britischen Unterhaus krachend gescheitert. Rund zehn Wochen vor dem geplanten Austrittsdatum stehen die britische Premierministerin Theresa May und die Europäische Union vor einem Debakel. Wie nun auf die Schnelle einen Plan B zimmern? May will am kommenden Montag ihren Vorschlag machen. Welche Optionen bleiben noch, um einen chaotischen Bruch am 29. März abzuwenden?