Abgesagter Staatsbesuch Deutschland und Frankreich: Was kommt nach der Entfremdung?

Wie schwer wiegt, dass beide Länder in schlechter Verfassung sind? In Deutschland regiert eine zerstrittene Koalition, das Land ist in eine leichte Rezession abgerutscht. In Frankreich regiert ein Präsident ohne Mehrheit im Parlament, in den Vorstädten löste die Erschießung eines jungen Mannes durch einen Polizisten Krawalle aus.

Absolut, die Koalition in Berlin ist kein Musterbeispiel für Einigkeit. Und Macron ist angeschlagen. Wir bräuchten eine Initiative jenseits der Regierungskonsultationen, um gemeinsam Visionen zu entwickeln. Wir sollten vor der Europawahl 2024 anfangen, größer zu diskutieren. Auf der Ebene der Parlamente sollten Gespräche stattfinden, die kommende Politikergeneration sollte mit einbezogen werden. Es sollte um die wirklich wichtigen Themen gehen.