Abhängigkeit von Russland: Warum spricht niemand über Uran für Atomkraftwerke?

In den vergangenen Wochen konnte Wirtschaftsminister Le Maire kaum häufig genug auf einen europäischen Einfuhrstopp für russisches Öl pochen und zögernde Länder wenig verklausuliert kritisieren. Auch der Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas halten französische Politiker gern entgegen, dass Frankreich Dank seiner Atomkraftwerke freier in seinen Entscheidungen sei. Nur steht Uran eben auch nicht auf den Sanktionslisten, mit denen die EU-Kommission ein Einlenken der russischen Führung im Ukraine-Krieg zu erzwingen versucht. Es ist nicht so, dass einzig Finnland und die osteuropäischen EU-Mitgliedsländer Bulgarien, Tschechien, Slowakei und Ungarn ohne russisches Uran nicht auskommen könnten. Auch Frankreich pflegt enge Kontakte zu Rosatom – so eng, dass sogar noch jüngst über eine Beteiligung der Russen an dem Reaktor-Turbinenhersteller GEAST gesprochen wurde.