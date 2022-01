Ablenkungsmanöver vom „Partygate“? Boris Johnsons Beruhigungspillen für den rechten Rand

Dass eine solche Attacke auf die BBC von Dorries kam, war wenig überraschend. Schließlich lamentiert die Tory-Politikerin, die sich gerne als rechte Kulturkämpferin darstellt und Kritiker bisweilen auf Twitter öffentlich beschimpft, schon seit Jahren die angebliche „Linkslastigkeit“ in der Berichterstattung der BBC. Ähnlich wie in anderen Ländern beklagen auch in Großbritannien vor allem Figuren am rechten Rand, ihre Ansichten fänden sich zu selten in der Berichterstattung wieder. Und so fügte Dorries vor dem Parlament hinzu, die BBC müsse sich „mit Fragen rund um Unparteilichkeit und Gruppendenken befassen“.