Abstimmungsniederlage Ein demütigender Autoritätsverlust für May

Mit dieser Niederlage büßt May nicht nur noch mehr von ihrer ohnehin schwer angeschlagenen Autorität ein. Auch ihre Herangehensweise, bei der sie ohne Rücksicht auf Rückschläge an ihrem Brexit-Kurs festhält, erscheint immer auswegloser. Denn May dreht sich im Kreis: Die Abgeordneten haben bereits Mitte Januar in einer entscheidenden Abstimmung mit einer historischen Mehrheit gegen Mays Brexit-Deal gestimmt. Die Regierungschefin gab sich unbeirrt: Wenige Tage später kündigte sie an, sie werde weiter mit der EU über Änderungen am Brexit-Abkommen verhandeln – ganz so, als wäre nichts passiert. Dabei schließen führende EU-Politiker Neuverhandlungen des Scheidungsabkommens seit Monaten kategorisch aus.