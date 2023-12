AI-Act Das ist vom neuen EU-KI-Gesetz zu halten

Durchsetzen konnte sich Wissing nicht. In Zukunft gelten für die Betreiber Pflichten. Allerdings nicht für alle dieselben. Für „systemisch riskante Modelle“, wie sie im Entwurf genannt werden, ,sieht der AI-Act unter anderem eine so genannte „Data Governance“ vor. Die Hersteller solcher Modelle müssen ihre Datengrundlage auf so genannte „Biases“ prüfen, also Voreingenommenheiten, bevor sie ihr Modell an Drittanbieter verkaufen.