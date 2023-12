Belgien, Brüssel: EU-Fahnen flattern im Wind, während Fußgänger am EU-Hauptsitz vorbeigehen. Für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sollen in der EU künftig strengere Regeln gelten. Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten verständigten sich am Freitagabend in Brüssel nach langen Verhandlungen auf entsprechende Regeln.

