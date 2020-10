„Alles ein großer Betrug“ Erst verlangt Italien EU-Geld – und nun nutzt Rom es nicht?

Vor allem um die junge Generation in Italien ist es schlecht bestellt. Das zeigt sich gerade jetzt wieder, kurz nach Beginn des neuen Schuljahres. Es mangelt allerorten an Räumen, an Möbeln, an Lehrmaterial und vor allem an Personal. 250.000 Lehrerstellen waren zu Schulbeginn unbesetzt.



Schon in Vor-Corona-Zeiten lief in Italiens Bildungssystem zu viel schief: Die Quote der Schul-Abbrecher, zum Beispiel, ist mit 12 Prozent viermal so hoch wie der europäische Durchschnitt.



Deshalb müsse man jetzt zusätzlich viel Geld in die Hand nehmen, um das Bildungs- und Ausbildungssystem gründlich zu verbessern, forderte jüngst Mario Draghi, Ex-Chef der italienischen Notenbank und bis vor kurzem Präsident der Europäischen Zentralbank. Denn diese Generation werde einen Schuldenberg von rund 2,5 Billionen Euro tragen müssen.



