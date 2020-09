Am Rand des Scheiterns Kommt nun der Chaos-Brexit?

Eine mögliche Lesart ist, dass London momentan einfach nur mit dem Säbel rasselt, um die EU zu Konzessionen zu bewegen. So haben zahlreiche Brexit-Unterstützer innerhalb Johnsons Partei Theresa May häufig dafür kritisiert, dass sie bei den Verhandlungen mit der EU nicht entschlossen genug vorgegangen sei. Man müsse die Samthandschuhe ausziehen und drohen, die Gespräche scheitern zu lassen, um einen guten Deal zu bekommen, erklärten sie vielfach. Ganz so, als wäre es aus irgendeinem Grund unmöglich, solche Erklärungen, über die breit in den britischen Medien berichtet wurde, in Kontinentaleuropa zu verfolgen.