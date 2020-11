Amazon, Google & Co. EU nimmt den Kampf gegen Internetgiganten auf

Verschärft Vestager die Gangart, weil US-Präsident Donald Trump gerade abgewählt wurde? Nein, der Zeitpunkt ihrer Ankündigung habe nichts mit der US-Wahl zu tun, bekräftigte sie am Dienstag. Zufällig gewählt war der Termin freilich auch nicht. Denn Anfang Dezember will die Wettbewerbskommissarin gemeinsam mit ihrem für Digitales zuständigen Kollegen Thierry Breton den sogenannten Digital Services Act vorstellen, der dafür sorgen soll, dass Digitalplattformen wie Amazon und Google ihre Wettbewerber im Internet nicht verdrängen. Wenn Vestager zuvor noch einmal signalisiert, dass sie den Kampf gegen US-Internetgiganten ernst meint, ist das politisch opportun. Dass es ein Unternehmen trifft, das in Zeiten des Lockdowns in Europa gute Geschäfte macht, verleiht dem Schritt noch mehr Symbolkraft.