Amtliches Ergebnis Mehrheit für neues Bündnis in Polen

In Polen könnte die Wahl einen Richtungswechsel eingeleitet haben. Drei Oppositionsparteien könnten bald die neue Regierung stellen und Polen so wieder demokratischer und pro-europäischer ausrichten. Bei der Parlamentswahl am Sonntag errang das oppositionelle Dreier-Bündnis laut dem amtlichen Endergebnis eine deutliche Mehrheit der Sitze. Dies gab die Wahlkommission in Warschau am Dienstag nach Auszählung aller Stimmen bekannt. Die bisher regierende nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) wird demnach zwar im neuen Parlament erneut stärkste Kraft, erreicht aber nicht die absolute Mehrheit.