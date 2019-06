Die Europäische Kommission hat in dieser Woche die Eröffnung eines Defizitverfahrens gegen die Republik Italien empfohlen. Schlottern deswegen nun den Regierenden in Rom die Knie? Ganz bestimmt nicht. Man weiß in Italien wie in Brüssel und im Rest der Welt, dass die vertraglich möglichen Sanktionen, nämlich ein Bußgeld in Höhe von 0,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und Streichung von EU-Zuflüssen, niemals effektiv werden.