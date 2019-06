Und nicht zuletzt: In Südeuropa, etwa in Italien und Spanien, und in ganz Ostmitteleuropa sind grüne Parteien weiterhin fast bedeutungslos. Ausgerechnet die Fraktion der besonders integrationswilligen Grünen im Europaparlament ist daher kurioserweise so deutsch wie keine andere – und repräsentiert einen Großteil der EU überhaupt nicht. Die antinationalen deutschen Grünen sitzen übrigens mit der Scottish National Party in einer gemeinsamen Fraktion.



Nicht überall in Europa mobilisiert der Wunsch nach Klimaschutz also derart die urbane Jugend für Wahlentscheidungen wie in Deutschland. Weder in Italien und Spanien, noch in Polen oder Tschechien wird man aus diesem Wahlergebnis also vermutlich den Schluss ziehen, eine klimafreundliche Energiepolitik in die Wege zu leiten. Wenig spricht dafür, dass man dort dem deutschen Weg der forcierten Energiewende folgen wird.