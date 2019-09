Anders gesagt: Die Legende vom allmächtigen Norden und ohnmächtigen Süden

Ebendieser Trojanow hat nun einen in der FAZ veröffentlichten „Brief an Europa“ geschrieben, der die ganze Widersprüchlichkeit dieses – im gegenwärtigen Diskurs dominierenden – Postulats von der Auflösung der „binären oppositionellen Muster“ und vom „Zusammenfließen der Kulturen“ offenbart.



In diesem Text kommt ziemlich oft das Wörtchen „wir“ vor und auch die „anderen“. Vom Zusammenfließen unterschiedlicher Kulturen ist hier keine Rede: Wir sind die Europäer, die anderen sind konkret die Bewohner Afrikas, ob dort oder auf dem Weg hierher. Dieser glänzend formulierte Vortrag will eine Schizophrenie-Diagnose sein: „Wir Europäer haben Mr. Hyde in uns“, lautet die Überschrift in der FAZ. So wie in R.L. Stevensons berühmter Erzählung seien „wir“ bei Tageslicht gute, ehrbare Menschen, während wir heimlich Übles anrichten. Konkretes Beispiel: Die Korruptionsmilliarden aus Afrika werden in Europa angelegt: „Die anderen klauen, wir hehlen.“