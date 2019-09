Das eigentliche politische Problem der Gegenwart und die Ursache der gefährlichen Verhärtung und Radikalisierung der politischen Kultur ist aber, dass ausgerechnet diejenigen von den berechtigten Ängsten profitieren, die die abstrakte „(Um)Welt“ (alias das „(Welt)Klima“) zu retten versprechen, während die konkrete „Natur“ vor Ort ihnen relativ wurscht zu sein scheint. Sonst würden sie nicht bedenkenlos mit Windrädern und Solaranlagen die letzten freien Flecken unseres Landes zubauen – und schweigen angesichts der Bevölkerungsexplosion in Afrika und der offensichtlichen Konflikte, die eine daraus resultierende Massenmigration mit sich bringt.



Die Fokussierung der Ökologie auf den Klimaschutz, so mein Verdacht, ist vielen Politikern und politisch einflussreichen Akteuren eher ein Mittel als Selbstzweck. Für manche gläubige Ideologen ist Klimaschutz ein Mittel, um das absolute Primat des Universalismus gegen die Verteidiger der Souveränität der Nationalstaaten durchzusetzen. Und für viele Regierende, nicht zuletzt in Berlin, bietet die „Great Transformation“, konkret das staatliche Gigantenprojekt Energiewende, die Möglichkeit, ihre staatlichen Machtinstitutionen mit noch mehr Geldmitteln zu versorgen und so ihre eigene Position finanziell und moralisch abzustützen. Die ungemein wichtige ökologische Sache wird vermutlich aber nicht gestärkt, sondern eher geschwächt durch diese unselige Koppelung der Ökologie an einerseits einen maßlos gewordenen Universalismus und andererseits einen maßlos gewordenen Umverteilungsstaat.



PS: Dies war meine letzte Kolumne in der WirtschaftsWoche. Ich bedanke mich bei allen Lesern für die Treue und vor allem für die vielen anregenden Leserbriefe.