Corbyn bezeichnet sich als „demokratischen Sozialisten“ und ist ideologisch und politisch auf dem Stand der Nach-68er-Linken und des Kampfes gegen Margaret Thatcher stehengeblieben. Oskar Lafontaine ist im Vergleich mit ihm ein einsichtiger Mann. Und vor allem hat der Saarländer Geist und Humor, während Corbyn den Charme eines in die Jahre, aber nicht zur Vernunft gekommenen Berufsrevolutionärs verströmt.



Dass Corbyn ein Israel-Hasser ist, könnte schon genügen, um ihn für disqualifiziert zu halten. Dazu kommt seine Forderung nach der wirtschaftspolitischen Rückkehr in die Vor-Thatcher-Epoche: Eisenbahn, Strom-, Gas-, Wasserversorger, die Post und Teile der Stahlindustrie will er wieder verstaatlichen. Größere Unternehmen sollen 10 Prozent ihres Stammkapitals an die Belegschaft vergeben – eine Umverteilung von rund 300 Milliarden Pfund Produktivvermögen. Die Körperschaftssteuer soll um fast 20 Prozent steigen. Mit den höheren Steuereinnahmen sollen Investitionen in Schulen, den berüchtigten Gesundheitsdienst NHS und die Infrastruktur finanziert werden. Höhere Staatsdefizite und -schulden nimmt er gerne in den Kauf.