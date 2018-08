Angst vor Chaos beim EU-Austritt: Pfund-Anleger zittern vor ungeordnetem Brexit

Finanzminister Philip Hammond sagt, die Unsicherheit wirke dämpfend auf die Konjunktur. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum lag das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal bei 1,3 Prozent und damit nahe dem Sechs-Jahres-Tief.

Aber vielleicht kommt am Ende alles ganz anders und die Briten entscheiden in einem zweiten Referendum, doch in der EU bleiben zu wollen. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut YouGov will die Hälfte der Bürger eine neue Abstimmung, sollte es keinen Deal mit der EU geben.