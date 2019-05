Angst vor dem No-Deal-Brexit Brexit-Prepper trauen dem Frieden nicht

Rawson, der im Norden Englands lebt, sagte der Nachrichten-Webseite iNews, er habe vor wenigen Jahren erlebt, wie schnell sich die Regale in den Supermärkten geleert hätten, als das Dorf, in dem er lebt, eingeschneit worden sei. Diese Erfahrung habe ihn im vergangenen Jahr dazu veranlasst, Reserven für den Fall eines chaotischen Brexits anzulegen. „Ich habe das Buch geschrieben (..), weil ich gesehen habe, dass sich Menschen Sorgen um die Zukunft gemacht haben, aber nicht wussten, was sie tun sollen“, sagte Rawson. „Mein Rat lautet zunächst: nicht in Panik geraten. Ruhig bleiben, einen Plan machen und von da aus weitermachen.“



Dabei sind es nicht nur beunruhigte Bürgerinnen und Bürger, die sich auf mögliche Engpässe vorbereiten. Auch viele Unternehmen haben Vorräte angelegt, damit im Fall eines chaotischen Brexits wegen fehlender Teile oder Rohstoffe die Produktion nicht ins Stocken gerät. Die Lagerhäuser des Landes quellen deswegen derzeit über. Coca Cola hat in Großbritannien wegen des drohenden No-Deal-Brexits dermaßen viele Rohstoffe gehortet, dass der Konzern im vergangenen Jahr allein deswegen einen Wachstumsschub erlebt hat.