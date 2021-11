Angst vor dem Polexit „Unsere interne Politik schadet Polen mehr als Corona“

Die Destabilisierung der EU spielt ja in Putins Karten. Eigentlich steht Polen Russland ja argwöhnisch gegenüber.

Russland ist eine ernstzunehmende Bedrohung für Polens Souveränität. Zugleich aber destabilisieren wir das europäische Konstrukt und spielen so in Russlands Mannschaft mit. Ich glaube nicht, dass Wladimir Putin jeden Morgen mit einer Idee aufwacht, wie er Polen destabilisieren kann. Das gilt auch für die hybriden Aktionen an Polens Grenzen – die zahlen jetzt positiv ein auf die Popularität unserer jetzigen Regierung. Seit unsere Regierung an den Grenzen ernst macht, wird sie immer beliebter. Und Belarus wird nicht aufhören, Migranten an unsere Grenzen zu schicken.



Mehr zum Thema: Deutsche Unternehmen brauchen Raum, wo sie schnell und unbürokratisch expandieren können – Polen braucht dringend mehr Steuereinnahmen, um den „Polish Deal“ zu finanzieren. Ein perfektes Match – daran ändern auch die politischen Spannungen nichts, findet Polen-Expertin Ella Grünefeld.