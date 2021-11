Angst vor dem Polexit „Unsere interne Politik schadet Polen mehr als Corona“

Der Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft möchte sich nicht einmischen und setzt darauf, dass das polnische Volk in der kommenden Wahl das richtige tut. Kann man sich darauf verlassen? Der Polish Deal hört sich sehr konkret an, die Vorteile der EU sind schwieriger für den Einzelnen zu greifen.

Auch wenn der Premierminister sagt, dass ein Polexit nicht in Frage kommt, spielt er mit sehr gefährlichen Emotionen. Er weckt interne Kräfte in der hiesigen Gesellschaft auf. Innerhalb von zwei Jahren hat sich die Akzeptanz von Migranten hier in Umfragen deutlich verschlechtert. Vielleicht ist er selbst gar nicht mehr an der Macht, und jemand anderes schreit dann nach dem Polexit. So ist das David Cameron in Großbritannien gegangen. Ich hoffe, dass Herr Morawiecki diese historischen Präzedenzfall nicht nachmacht.