Anhörung vor dem EuGH: Betreibt die EZB verbotene Staatsfinanzierung?

Freilich kommen unabhängige Beobachter zu dem Schluss, dass die EZB schon seit geraumer Zeit das eigene Ziel deutlich verfehlt, die Anleihekäufe nach EZB-Kapitalschlüssel zu steuern. „Weil das Material von niedrig verschuldeten Euro-Staaten knapp geworden ist, muss sie deutlich stärker in höher verschuldete Staaten ausweichen“, beobachtet Friedrich Heilmann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Für Länder wie Österreich, Belgien, Spanien, Italien und Frankreich liegen demnach die Bestände (Stand Juni 2018) bereits zwischen 3,7 und 4,9 Prozent über dem Wert, der dem EZB-Kapitalschlüssel entsprechen würde. Am größten sei die relative Abweichung für Italien. In absoluter Betrachtung hält die EZB Stand Juni 2018 Heinemann zufolge 16,2 Milliarden Euro mehr an italienischen Anleihen, als dies dem EZB- Kapitalschlüssel entspräche.