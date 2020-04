Anschlussaufgabe Neuer Job für Ex-EU-Kommissar Günther Oettinger

Noch nicht entschieden hat die EU-Kommission über Oettingers umstrittenes Jobangebot aus Ungarn, den Vizevorsitz des Rats für Wissenschaftspolitik zu übernehmen. Oettinger sagte der WirtschaftsWoche, dass er „keinen Grund“ sehe, dass die EU-Kommission ihm diese Anschlussaufgabe untersagen wird. Kritiker sehen in dem Rat ein Instrument, mit dem Ungarns Regierungschef Viktor Orbán missliebigen Wissenschaftlern die Finanzierung entzieht.



Günther Oettinger will einen zweifelhaften Job in Ungarn antreten. Der zuständige EU-Ethikausschuss dürfte keine Einwände haben. Es ist eine Pseudo-Kontrolle.