Antwort auf IRA: EU-Kommission will bis 2030 über 380 Milliarden Euro für die grüne Transition mobilisieren

Die EU-Kommission will für Investitionen in die grüne Transition bis zum Jahr 2030 über 380 Milliarden Euro mobilisieren und gezielte die Produktion von Wasserstoff stärken. Dies geht aus dem Entwurf der Kommunikation hervor, mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch an die Öffentlichkeit treten will. Das 18-seitige Papier liegt der WirtschaftsWoche vor. Die EU würde damit das US-Subventionspaket Inflation Reduction Act (IRA) mit ungefähr demselben Volumen an öffentlicher Unterstützung kontern.