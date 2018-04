Die Mittel werden nicht Teil des EU-Haushalts sein und sollen zu einem Großteil in Form von Darlehen bereitgestellt werden. Ein kleiner Teil könnte als Beihilfen gewährt werden, mit denen dann Zinsen bezahlt würden. Letztlich würden also zinsfreie Kredite vergeben. Oettinger wird am kommenden Mittwoch die Finanzplanung für die EU für die Jahre 2021 bis 2027 präsentieren.