Arbeitskosten: So teuer ist Deutschland im europäischen Vergleich

Gemessen am EU-Durchschnitt von 31,80 Euro zahlten die deutschen Arbeitgeber damit wie im Vorjahr rund 30 Prozent mehr. Obwohl in Deutschland in jüngster Zeit hohe Tarifabschlüsse erzielt wurden, schlägt sich dies in den vom Statistischen Bundesamt zusammengestellten Daten für 2023 nicht nieder. So lag der Anstieg der Arbeitskosten mit 4,8 Prozent unter dem EU-Durchschnitt von 5,3 Prozent.