Trotz der drohenden Winterrezession in einigen Euro-Ländern ist die Zahl der Arbeitslosen in der Währungsunion zu Jahresbeginn zurückgegangen. Sie sank im Januar um 220.000 im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 11,288 Millionen, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte.