Arbeitszeit Entspannter Leben in Spanien?

Sollte der Klimawandel voranschreiten und die Sommer in Deutschland spürbar heißer und trockener werden, können wir uns immerhin von unseren südeuropäischen Nachbarn etwas abschauen. In Spanien hat sich in vielen Betrieben in den Sommermonaten die hora intensiva etabliert. Früh anfangen, wenig Pausen und Feierabend am Nachmittag. Manche Betriebe verkürzen die Arbeitszeit im Sommer und lassen im Winter etwas länger arbeiten.



Lesen Sie auch: Gähneration Z: Träumen vom Mittagsschlaf