Arbeitszeit-Erfassung Vorbild Spanien? Zeiterfassung eingeführt, Menschen unzufrieden

In Deutschland könnten viele Beschäftigte, die zwangsweise einem Zweitjob nachgehen, in finanzielle Schwierigkeiten geraten, wenn sie die maximal zulässige Höchstarbeitszeit von 48 Stunden pro Woche überschreiten. Und am Ende bleibt die Frage, ob stille Abmachungen zwischen Chef und Angestelltem durch ein solche Gesetzgebung unterbunden werden können, wenn beide überzeugt sind, dass ein flexible Handhabe von Arbeitszeiten und Verträgen die beste Lösung ist.



Der deutsche Wirt genehmigt sich inzwischen eine Schale Nachos samt mexikanischer Salsa als kleinen Mittagssnack. „Mir wird jetzt sogar die Möglichkeit genommen, meine Leute so einzusetzen, wie ich sie eigentlich benötige“, sagt er. Zum Beispiel müssen Arbeitnehmer dem Gesetz nach schon lange zwei Tage am Stück frei bekommen, ehe sie wieder zum Dienst erscheinen. Doch besonders in der Gastronomie kommt es vor, dass Tage mit weniger Betrieb nicht zwingend hintereinander folgen. Bislang war es kein Problem, das Gesetz zu umfahren und Mitarbeiter nach Bedarf einzusetzen. Mit der Arbeitszeiterfassung begeben sich die Gastwirte fortan auf dünnes Eis.