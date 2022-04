„Armut, Not und Hunger“ Großbritannien steht vor einem drastischen Anstieg der Armut

London sticht dabei in allen Studien zum Thema Ungleichheit hervor – und das in jeder Hinsicht. So kam die Organisation Trust for London zu dem Schluss, dass im Jahr 2019/20 ganze 28 Prozent der Londoner wegen der immens hohen Wohnungskosten in Armut lebten. Andere Studien gehen sogar von einem noch höheren Anteil aus. Der Großteil der betroffenen Personen sind „working poor“, also Arbeiterinnen und Arbeiter, deren Einkommen nicht ausreichen, um gut über die Runden zu kommen. Zugleich verdienen 16 Prozent der Londoner so viel, dass sie zu den zehn Prozent der am besten verdienenden Einwohner der Insel zählen.