Asylreform droht zu scheitern „Erneut zeigen die Grünen damit ihr doppeltes Gesicht“

Es hatte lange gedauert, bis die Staats- und Regierungschefs der EU im vergangenen Jahr einen Kompromiss zur leidigen Asylfrage fanden. Danach könnten vor allem die Länder mit EU-Außengrenzen auf Entlastung hoffen. Asylsuchende aus Ländern, die als relativ sicher gelten, dürfen nicht mehr einreisen, sondern sollen bis zu zwölf Wochen in Lagern untergebracht werden, bis über ihren Antrag entschieden ist. Wird der Asylwunsch abschlägig beschieden, müssen die Antragsteller sofort wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Über die Reform muss nun am Dienstag das EU-Parlament in Straßburg entscheiden, bevor am 9. Juni die Europawahl stattfindet.