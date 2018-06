Keine Einigung beim Brüsseler Flüchtlings-Gipfel

Dem Dublin-Verfahren zufolge ist das EU-Land, in das Migranten zuerst einreisen, auch für die Aufnahme und die Bearbeitung des Asylantrags zuständig ist. In der Flüchtlingskrise 2015 zeigte sich aber, dass Staaten an der Außengrenze wie Italien und Griechenland angesichts Hunderttausender anlandender Menschen vollkommen überfordert waren. Die Mittelmeer-Anrainer ließen die Menschen weiterziehen. Die danach geplante Umverteilung der Menschen scheiterte jedoch am Widerstand osteuropäischer Länder. Deshalb liegt auch seit Jahren die Reform der Dublin- und EU-Asylregeln auf Eis.

2017 sank die Zahl der Asylbewerber in den EU-Staaten um nahezu die Hälfte auf 651.000. Im Jahr davor waren es noch 1,2 Millionen. Auch in den ersten Monaten dieses Jahr setzte sich die Entwicklung fort.