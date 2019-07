Der Wein ist leer, die Party ist vorbei. So fühlten sich viele Athener in der Finanzkrise. Die Stadt hat das verwandelt. Während der Krise standen viele Ladenlokale und Häuser leer. Das zog Künstler und Kreative an. Der griechische Künstler Krah arbeitet gerne mit Motiven aus der griechischen Mythologie.