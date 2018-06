Griechenland: Kommen die Schuldenerleichterungen für Athen?

Zweiter großer Tagesordnungspunkt des Treffens in Luxemburg sind die Reformen der Eurozone. Die Minister werden sich mit den Vorschlägen zur Reform der Eurozone beschäftigen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag in Meseberg vorgestellt hatten. In vielen Punkten diente das Papier dazu, Zeit zu gewinnen, weil Entscheidungen aufgeschoben wurden. Beim Budget für die Eurozone droht allerdings offener Widerspruch der Niederländer und anderer Länder, die das Instrument für wenig sinnvoll erachten.

Detailliertere Vorschläge von Scholz und seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire dürften obendrein für Diskussionen sorgen. Die beiden hatten in einem separaten Papier etwa gefordert, dass Banken ihren Anteil an faulen Krediten auf fünf Prozent zurückfahren, was ein ehrgeiziges Ziel wäre. Die Finanzminister bereiten mit ihrer Diskussion der Euro-Reformen den Eurogipfel am Freitag kommender Woche vor. Die Staats- und Regierungschefs werden sich dabei erneut mit dem schwierigen Thema Euroreform befassen.