Atomstreit: Europäer weisen Irans Ultimatum zurück

Die Europäer haben ein vom Iran im Atomstreit gestelltes Ultimatum zurückgewiesen. Sie stünden weiter voll hinter dem Atomabkommen sowie dessen „Bewahrung und Umsetzung“, betonten die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sowie die Außenminister Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung. Allerdings seien Ultimaten zurückzuweisen. „Wir fordern den Iran mit Nachdruck auf, seinen Verpflichtungen aus dem Abkommen wie bisher in vollem Umfang nachzukommen und eskalierende Schritte zu unterlassen.“