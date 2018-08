„Auf alles vorbereitet sein“ Barnier und Scholz warnen vor ungeordnetem Brexit

EU-Verhandlungsführer Michel Barnier forderte die 27 Länder am Donnerstag im Deutschlandfunk dazu auf, sich auf ein solches Szenario vorzubereiten. Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz riet bei einem Bankenkongress in Frankfurt, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Der japanische Elektronikkonzern Panasonic kündigte wegen des Brexit die Verlegung seiner Europa-Zentrale aus dem Königreich in die EU an.