Aufstand in der Ukraine: Demonstranten räumen besetztes Justizministerium

Justizministerin Jelena Lukasch rief die radikalen Regierungsgegner zum Verlassen ihres Amtssitzes auf. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Pawlo Klimkin, hat sich zuversichtlich geäußert, dass der Konflikt zwischen Regierungsgegnern und Präsident Viktor Janukowitsch friedlich gelöst werden kann. "Das Wichtigste ist, dass die Gewalt aufhört. Und da haben wir viele Hoffnungen", sagte Klimkin am Montag in einem Interview des ARD-Morgenmagazins. Auf der außerplanmäßigen Parlamentssitzung am Dienstag würden dazu wichtige Fragen erörtert. Auf der Agenda stünden etwa Änderungen an dem umstrittenen Gesetz, das Mitte Januar beschlossen worden sei. Es hatte die Demonstrationsfreiheit eingeschränkt und zu einer Gewalteskalation bei den seit rund zwei Monaten anhaltenden Protesten in der Ukraine geführt.