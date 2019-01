Auftakt zur Brexit-Schicksalsnacht D-Day für May

Denkbar wäre auch, dass die Abgeordneten selbst versuchen könnten, einen Alternativplan für einen weichen Brexit zu erarbeiten. Federführend wären dabei die Vorsitzenden der wichtigsten parlamentarischen Ausschüsse, die in einer parteiübergreifenden Allianz zu einer Rettung Großbritanniens vor einem No-Deal-Szenario kollaborieren würden. Nicht auszuschließen, dass May dann gezwungen würde, eine dauerhafte Mitgliedschaft Großbritanniens in der Zollunion und/oder im Binnenmarkt zu akzeptieren – ein Norwegen-Plus-Modell wird bereits diskutiert. Oder dass sie sich zur Abhaltung eines zweiten Referendums verpflichtete – beides hatte die Premierministerin bisher strikt abgelehnt. In beiden Fällen müsste May dann in Brüssel um Aufschub des Brexit-Stichtags und eine Verlängerung des Artikel-50-Prozesses bitten. Dafür bräuchte sie aber einen guten Grund.