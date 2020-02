Aus für Fahrscheine Luxemburg feiert kostenlosen Nahverkehr

Klar sei, dass die Umstellung auf gratis alleine nicht reiche, um Menschen in die „Öffis“ zu locken. „Wir müssen den Transport so attraktiv und zuverlässig wie möglich machen, damit er eine echte Alternative darstellt.“ Wie geht das? Unter anderem werden die Bus- und Bahnlinien massiv ausgebaut – mehr Züge, neue Strecken, enger Takt. Satte vier Milliarden Euro werden dazu von 2018 bis 2027 allein auf der Schiene investiert. Plus 550 Millionen für die Tramstrecke in der Hauptstadt. „Urbane Räume müssen wieder den Menschen gehören, nicht den Autos“, sagt der Minister.